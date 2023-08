Szukają sposobu na cukrzycę. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu w elitarnym programie

Program INNODIA skupia akademików, firmy farmaceutyczne, lekarzy i pacjentów i - jak napisano na stronie internetowej www.innodia.org - jest pośrednikiem między tymi, którzy chcą opracować nowe terapie, a tymi, którzy mają wiedzę i narzędzia, by to zrobić, żeby „zaspokoić tę samą niezaspokojoną potrzebę medyczną: brak ostatecznych leków na cukrzycę typu 1”.

- Dołączenie naszego ośrodka do tego grona daje nam możliwość włączenia się w opracowywanie nowych leków na podstawie dostępu do cennych danych - wyjaśnia prof. Agata Chobot. - Dla naszych pacjentów oznacza to dostęp do najnowszych badań prowadzonych na świecie i okazję do wpływania na rozwój terapii. Wszystkie te działania można śledzić na stronie internetowej programu, do czego serdecznie zachęcam.