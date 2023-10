Tak miał wyglądać Kędzierzyn-Koźle. Co planowano w PRL-u? Oto śmiałe wizje architektów i planistów

Planowano wybudować rafinerię ropy naftowej o mocy przerobowej od 6 do 9 mln ton ropy w ciągu roku. Pod tę inwestycję wycięto nawet na obrzeżach miasta 80 hektarów lasów. Ówczesny architekt miejski Tadeusz Buczma pisał wówczas: „Przebudowie i modernizacji ulegnie Stare Miasto. Część niskich, zużytych technicznie budynków zostanie wyburzona i zastąpiona zespołem wieżowców. Poszerzone zostaną główne ulice miasta. Powstaną dwie obwodnice. Zbudowane zostaną obszerne ronda, dwupoziomowe skrzyżowania i nowy wiadukt. Szybka komunikacja kolejowa połączy miasto z Azotami i Blachownią. Dzięki korzystnej lokalizacji przystanków połączenia te umożliwią szybkie przemieszczanie się ludności. Dworzec kolejowy zostanie zmodernizowany i przystosowany do aktualnych potrzeb. Obok dworca PKP zbudowany zostanie obszerny parking o powierzchni 6 hektarów. Miejska Komunikacja Autobusowa będzie dysponować 130 autobusami do obsługi 9 linii miejskich".

To właśnie z powodu rozwoju Azotów tuż obok zakładów powstał kompleks sportowy z lodowiskiem i basenem. W Śródmieściu zbudowano halę sportową, a także dom kultury "Chemik".

W latach 70. rozpoczęto również przebudowę okolic dworca PKP, to wówczas powstał jedyny w tej części miasta wieżowiec, o którym popularnie mówi się do "blok kolejowy", gdyż stoi w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku.

Jedną z największych i najbardziej strategicznych inwestycji tamtych lat miała być budowa Kanału Kędzierzyńskiego, który został oddany do użytku 25 czerwca 1970 roku. Co prawda, był to tylko krótki 4,5-kilometrowy odcinek, ale w praktyce miał on być początkiem wielkiej drogi wodnej prowadzącej aż do Wiednia.