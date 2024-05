Tak wygląda edukacja z wojskiem. Pani kapitan przyjechała na zajęcia do szkoły

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goświnowicach w gminie Nysa zgłosiła swoją szkołę jako jedna z pierwszych do udziału w nowym projekcie „Edukacja z wojskiem”. Bardzo szybko doczekała się efektu. W środę 22 maja do szkoły przyjechała kapitan Maria Grubba ze 171 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Brzegu, aby poprowadzić zajęcia obronne dla dzieci.

Program „Edukacja z wojskiem”, to nowa propozycja zajęć edukacyjnych, przygotowana wspólnie przez NEN i resort obrony narodowej. Do końca tego roku szkolnego żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej odwiedzą 3 tysiące szkół w całej Polsce (po jednej w gminie). Poprowadzą trwające trzy godziny lekcyjne zajęcia z obronności. Kapitan Maria Grubba, która przyjechała na zajęcia do Goświnowic, opowiadała i pokazywała między innymi o tym, jak rozpoznawać sygnały alarmowe. Uczyła jak zorganizować sobie schronienie w sytuacji zagrożenia i gdzie można szukać bezpiecznych miejsc. Poprowadziła na szkolnym boisku praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie klas V i VI odgrywali także scenki, w których wcielali się w role ludzi poszkodowanych i pomagających.