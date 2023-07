Tak wygląda nocą Kędzierzyn-Koźle. To przemysłowe miasto zbudowano w lesie

Wraz z upływem czasu, Kędzierzyn stał się ważnym ośrodkiem handlowym i administracyjnym regionu. Ale dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, dzięki rozwojowi przemysłu węglowego i metalurgicznego, nastąpił dynamiczny rozwój miasta.

Wzrost gospodarczy przyczynił się do dalszej urbanizacji Kędzierzyna, a rozległe lasy wokół miasta stały się źródłem surowców dla rozwijającego się przemysłu. Las dostarczał drewno do produkcji węgla drzewnego, niezbędnego do napędzania zakładów przemysłowych, oraz drewna konstrukcyjnego do budowy fabryk.

Dziś Kędzierzyn-Koźle jest znane jako miasto przemysłowe i logistyczne, z nowoczesnymi zakładami chemicznymi i stalowymi. Jednak, mimo że lasy nie odgrywają już takiej roli w funkcjonowaniu miasta, ich obecność i ich wpływ na historię Kędzierzyna-Koźla są nieodłączną częścią tożsamości tego miejsca.

Ponadto, obecność rozległych lasów wokół miasta wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Zielone przestrzenie zapewniają oazę spokoju i świeżego powietrza, stanowiąc idealne miejsce na spacery, wycieczki rowerowe i rekreację na łonie natury.