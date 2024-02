Rolnicy kontynuują protesty. W tych miejscach możecie się spodziewać blokad w czwartek i piątek

- Organizujemy się, aby 20 lutego dołączyć do protestu w Warszawie – mówi Ilona Jasyk, koordynatorka akcji w Namysłowie. – Od 21 lutego znów wracamy na rondo w Kamiennej koło Namysłowa, gdzie mamy to już dobrze zorganizowane. Będziemy protestować do skutku, aż władze wprowadzą logiczne zmiany. Mówimy stop dla Zielonego Ładu. Stop dla importu produktów rolno- spożywczych z Ukrainy. Stop dla ograniczeń w hodowli. W Polsce znów się mówi o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, tymczasem to oznacza także koniec hodowli drobiu, bo te dwie branże są ze sobą powiązane. Jeśli zginie polskie rolnictwo, to te towary dostarczą do naszych sklepów oligarchowie, zagraniczni producenci. I będą znacznie droższe.