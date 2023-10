Tak wygląda trzecia hala sportowa w Oleśnie. Trwa budowa areny przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

Duże hale sportowe stoją przy szkole podstawowej nr 2 w Oleśnie i oleskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Lotników Polskich.

- Żeby było jasne: to nie będzie hala widowiskowo-sportowa. Nie chcemy megalomanii, taką halę mamy przecież już przy ul. Sądowej. To będzie typowa sala sportowa na zajęcia WF-u i na imprezy szkolne - wyjaśnia starosta oleski Roland Fabianek. - W nowej hali sportowej nie będzie trybun, będzie za to łącznik z szatniami i łazienkami.