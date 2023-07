Takiej imprezy jeszcze u nas nie było. W Kamieniu Śląskim ruszył "Fly with us festival". Zabawa pod gołym niebem przyciągnęła tłumy

W piątek DJ-e nakręcali imprezę zarówno nowymi hitami, jak i klasykami w nowych aranżacjach. Dzięki temu każdy znalazł znalazł coś dla siebie.

"Fly with us festival" to dwudniowa impreza, która organizowana jest w piątek i sobotę (28-29 lipca 2023 r.). Na scenie wystąpi łącznie 20 artystów. To już trzecia edycja tej imprezy, ale po raz pierwszy odbywa się na lotnisku w Kamieniu Śląskim.

Za organizację imprezy odpowiadają pasjonaci klubowej muzyki: Tomasz Mika, Kamila Mika i Patryk Kołodziej.