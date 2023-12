Tamiła Dudnik przyjechała na Opolszczyznę jako repatriantka z Uzbekistanu. Dzisiaj jest baletnicą i wystąpiła w amerykańskim filmie

- Przyjechałam do Polski z Taszkientu, stolicy Uzbekistanu. Miałam wtedy 10 lat - wspomina 19-letnia dzisiaj Tamiła Dudnik. - Przez dwa lata chodziła do szkoły podstawowej w Byczynie, a potem przeniosłam się do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Zdałam tam maturę oraz dyplom zawodowy.