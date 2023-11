Tauron 1 Liga. Historyczne zwycięstwo Mickiewicza Kluczbork nad Gwardią Wrocław

Od początku potyczki we Wrocławiu kluczborczanie narzucili twarde warunki gry. Przez niemal całego pierwszego seta to oni zdecydowanie przeważali, w pewnym momencie wygrywając już nawet 21:13. Tak wysoka przewaga nieco ich rozluźniła, przez co nieoczekiwanie doszło jeszcze do nerwowej końcówki. Ostatecznie jednak Mickiewicz zwyciężył 25:23.

Druga partia miała bardzo podobny przebieg. Przez jej większość przeważali siatkarze z Kluczborka, ale przy prowadzeniu 19:12 znów dopadł ich długi przestój. Na tyle poważny, że chwilę później ... był remis 19:19. I to jednak nie podcięło skrzydeł przyjezdnym, którzy w porę wzięli się w garść i znów triumfowali 25:23.

W trzeciej odsłonie padł identyczny wynik, tyle że tym razem na korzyść Gwardii. I to ona generalnie miała jej losy pod pełną kontrolą. Przyjezdni próbowali ze wszystkich sił dogonić ją w końcówce, ale nie dali rady tego skutecznie uczynić.