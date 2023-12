Tauron 1 Liga. Mickiewicz Kluczbork poległ u siebie z REA BAS Białystok

Choć kluczborczanie spisali się poniżej oczekiwań, nie można powiedzieć, że nie podjęli w tym spotkaniu walki. Taka bowiem zdecydowanie była.

W pierwszym secie praktycznie do końca wszystko było możliwe. Co prawda od stanu 14:14 stopniowo zaczęła się uwidaczniać przewaga drużyny z Białegostoku, ale ani przez moment nie była ona na tyle pokaźna, by gracze Mickiewicza mogli zapomnieć od odrobieniu strat. Swoją zaliczkę BAS jednak konsekwentnie utrzymywał i ostatecznie zwyciężył 25:23.

Drugiej partii natomiast siatkarze z Kluczborka mogą bardzo mocno żałować. Co prawda przez większość czasu niewielką inicjatywę nadal posiadali w niej goście, lecz w końcówce, od wyniku 21:21, do głosu doszedł Mickiewicz. Na tyle mocno, że doprowadził do rezultatu 24:22 i tym samym miał dwie piłki setowe. Nie dość jednak, że ich nie wykorzystał, to potem przegrał jeszcze kolejne dwie akcje i znów z wygranej cieszyli się białostoczanie.