Tauron Liga. Duże potknięcie Uni Opole. Znowu uległo Ita Tools Stali Mielec [ZDJĘCIA]

Tym samym drużyna z Mielca odniosła w Stegu Arenie dopiero drugie ligowe zwycięstwo w sezonie i ... drugie właśnie nad Uni, w identycznym stosunku jak w pierwszej części fazy zasadniczej. O ile jednak generalnie początek sezonu w wykonaniu opolskiej ekipy był nieudany, o tyle teraz jego niepowodzenie w konfrontacji z mielczankami było sporego kalibru niespodzianką.

Jak po grudzie szło opolankom od początku meczu. Weszły w niego bardzo niemrawo, przez co siatkarki Stali już w pierwszych kilkunastu minutach uwierzyły w to, że mogą w Opolu powiększyć swój dorobek punktowy. W inauguracyjnej partii to zespół z Mielca, który przed startem spotkania zamykał tabelę Tauron Ligi (po jego zakończeniu już nie, bo przeskoczył Metalkas Pałac Bydgoszcz) dzielił i rządził na boisku, bezdyskusyjnie zwyciężając 25:18.

W drugim secie zawodniczki Uni grały nieco lepiej, ale nadal nie można było powiedzieć, że choćby zbliżyły się do swojego optymalnego poziomu. Z czasem ponownie to mielczanki wypracowały sobie kilka punktów przewagi, co wystarczyło im do tego, by wygrać 25:22.