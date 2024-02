Tauron Liga. Uni Opole po niesamowicie zaciętym boju pokonało Moyę Radomkę Radom 3:1 [ZDJĘCIA]

Przed pierwszym gwizdkiem obie ekipy plasowały się idealnie w środku tabeli - na 6. i 7. miejscu. Minimalnie wyżej znajdowała się Radomka, ale miała ona na koncie tylko o punkt więcej niż Uni (odpowiednio 24 i 23).

Siatkarki z Opola już w pierwszej części sezonu pokazały jednak, że radomianki nie są dla nich straszne. Na wyjeździe zwyciężyły 3:1. Przed własną publicznością powtórzyły ten wynik, ale należy zauważyć, że tym razem miały zdecydowanie utrudnione zadanie.

Mimo "własnych ścian", trener Uni Nicola Vettori nie mógł bowiem tym razem skorzystać z usług absolutnie kluczowej zawodniczki, kolumbijskiej przyjmującej Any Kariny Olayi (obserwowała mecz zza band reklamowych). Jeśli dodać do tego, że wciąż w pełni sprawności nie są inne siatkarki grającej na tej pozycji, Felicitas Barbero (kontuzja) i Elan McCall (może wchodzić tylko do drugiej linii), właściwie całe spotkanie, zaledwie nieco ponad tydzień po dołączeniu do Uni, musiała rozegrać Natalia Lijewska, wypożyczona do końca sezonu z Grotu Budowlanych Łódź.