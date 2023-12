Tauron Liga. Uni Opole twardo postawiło się faworyzowanemu ŁKS-owi Commerceconowi Łódź. Nie zdołało jednak ugrać choćby seta [ZDJĘCIA]

Patrząc na potencjał kadrowy obu drużyn, każdy inny wynik niż wygrana łodzianek za trzy punkty byłby w tym spotkaniu przynajmniej niespodzianką. Co prawda trener ŁKS-u Alessandro Chiappini w ogóle nie skorzystał w Opolu z pierwszej rozgrywającej Roberty Ratzke, ale w swoich szeregach ma on tak naprawdę po dwie godne zawodniczki na każdej pozycji. Z kolei szkoleniowiec Uni Nicola Vettori znów miał ograniczone pole manewru, ponieważ nie mógł skorzystać z usług atakującej Oliwii Sieradzkiej.

Potyczka zaczęła się jednak pomyślnie dla Uni, które otworzyło ją od wygrania czterech akcji z rzędu. Potem do głosu doszły przyjezdne, najpierw wyrównując na 10:10, a następnie odskakując na 16:12. Taki obrót spraw nieco uśpił ich czujność, za to wcale nie zraził opolanek. Gdy zrobił się 21:18 dla gospodyń, wydawało się, że są na dobrej drodze do zaskoczenia przeciwniczek i wygrania pierwszego seta. W kluczowych momentach nie zdołały one jednak utrzymać odpowiedniej jakości przyjęcia. Co prawda wszystko rozstrzygnęło się w grze na przewagi, ale to tylko ŁKS miał w niej piłki setowe i ostatecznie wygrał 27:25.