Teoretycy i praktycy rozmawiają o bezpieczeństwie. Trwa V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji

Kolejny raz w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie odbywa się konferencja poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa. W tym roku uwagę skupia bezpieczeństwo informacji.

- Chodzi zarówno o bezpieczeństwo systemów informatycznych, jak i bezpieczeństwo samej informacji rozumianej wielowymiarowo. To mogą być informacje bankowe, medyczne, różnego rodzaju dane osobowe przetwarzane przez instytucje. To nie zwykle ważne w dzisiejszych czasach, aby w tych obszarach zapewnić bezpieczeństwo – tłumaczy rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie dr inż. Przemysław Malinowski, prof. ucz.

Jednym z celów konferencji jest skonfrontowanie myśli teoretycznej z działaniami praktycznymi.

- Mamy tutaj kadrę naukową, która wypracowuje różne standardy, jak i praktyków, którzy na co dzień wdrażają i borykają się z problemami w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z usługą bezpieczeństwa dla ludności. Mówimy głównie o organach administracji, ale nie tylko, bo również innych instytucjach z którymi my jako obywatele mamy do czynienia - wskazuje dr hab. Marek Kulisz, dziekan wydziału Nauk Społecznych i organizator konferencji.