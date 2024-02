Studenci kolejny raz zarażali swoimi pasjami. Za nami Festiwal Kół Naukowych PANS w Nysie Marcin Żukowski

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zorganizowano Festiwal Kół Naukowych. Studenci wszystkich kierunków, a także zaproszeni licealiści, spotkali się na Wydziale Nauk Technicznych we wtorek (27 lutego). To okazja nie tylko do rekrutacji nowych członków kół, ale także zarażania pasją.