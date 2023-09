Teresa Wójcik skończyła 106 lat. To najstarsza Opolanka. I cieszy się fantastycznym zdrowiem

- Babciu, przecież wszystkie prezenty zanieśliśmy już na górę do twojego pokoju - odpowiedziała Małgorzata Kott, wnuczka 106-latki.

- Co to urodziny są? Zawsze dostawałam tyle prezentów, a dzisiaj nic! - zdziwiła się w pewnym momencie Teresa Wójcik.

Teresa Wójcik urodziła się 16 września 1917 roku, czyli jeszcze podczas pierwszej wojny światowej! 106 lat skończyła w sobotę, ale to dzisiaj (18 września) odprawiała wraz z rodziną imprezę urodzinową w Stobrawskim Centrum Seniora w Kluczborku, gdzie mieszka od kilku lat.

Teresa Wójcik słynie z poczucia humoru i dystansu do siebie.

- Brak pieniędzy na pogrzeb! Nie mam na pogrzeb, więc muszę dalej żyć! - wypaliła pani Teresa.

Najważniejsze w długim życiu są z pewnością dobre geny. Ważne jest też zdrowe odżywianie się. Przepisem Teresy Wójcik na dobre życie jest na pewno poczucie humoru. Bo dystans do świata i do siebie pomaga przecież zmniejszać stres, tak groźny dla naszego zdrowia!

Kiedy dziennikarze przeprowadzali z nią wywiady (a robiła nie tylko „NTO”, ale także TVN), Teresa Wójcik skwitowała to po swojemu:

- Zaś będą wszyscy mnie obgadywali, że Wójcicka pcho się na pierwsze miejsce, bo jest najstarszo! - mówiła po śląsku najstarsza mieszkanka Wędryni.

Media w całej Polsce mówiły o niej, kiedy pokonała koronawirusa. W szpitalnej izolatce spędziła cały miesiąc. Na dodatek niedosłyszy, więc nie zrozumiała, z jakiego powodu trafiła do izolatki. Kiedy powiedziano jej, że jedzie do szpitala zakaźnego, zrozumiała, że zabierają ją do „szpitala karnego”.

- Przecież ja nic nie przeskrobałam! - zapewniała. W wieku 103 lat została najstarszym ozdrowieńcem w Polsce.