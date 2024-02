Kapitan Regina Mac spoczęła na cmentarzu w Opolu-Półwsi. Znajomi wspominają zmarłą kombatantkę AK-WiN

W sobotę 3 lutego na cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi pochowano kpt. Reginę Mac ps. „Rysia”. W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu uczestniczyła w konspiracji niepodległościowej, służyła w 15. pułku piechoty „Wilków” AK-WiN na Lubelszczyźnie. Jako młoda dziewczyna trzykrotnie była aresztowana przez UB, przeszła brutalne śledztwo. W 1950 roku zamieszkała w Grodkowie. Rok później przeniosła się do Opola, gdzie mieszkała do końca życia.

W ostatniej drodze zmarłej kombatantce towarzyszyli najbliżsi z rodziny, ale też grono znajomych. Przez przeszło 26 lat kpt. „Rysia” czynnie angażowała się w życie opolskiej struktury Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Prezes okręgu organizacji Krystyna Ejzerman wspomina Reginę Mac, jako osobę wierną swoim zasadom.

- Kilka lat temu ówczesny prezes wystąpił do urzędu marszałkowskiego o odznaczenie kombatantów odznaką „Zasłużony dla Opolszczyzny”. Było tych wniosków chyba osiem, m.in. była tam propozycja uhonorowania Reginy Mac. Gdy przyszło do wręczenia, pani Renia się nie pojawiła i nie odebrała odznaczenia. Później mi to ładnie wytłumaczyła, powiedziała: „Krysiu, ja jestem żołnierzem, nie społecznikiem. Nie mogę przyjąć takiego odznaczenia”. Zrozumiałam to dopiero niedawno, gdy odsłuchałam archiwalne nagranie uroczystości patriotycznej, gdzie zmarły już prezes i kombatant Krzysztof Werner zaczął prowadzenie uroczystości od słów „Baczność, żołnierze Armii Krajowej!”. Oni byli żołnierzami i tak należało ich traktować. Renia nie oczekiwała medali za działalność społeczną, ale nie została zrozumiana. Niektórzy jeszcze się na nią za to poobrażali. Zawsze potrafiła wytknąć jakiś błąd, z czym nie wszyscy ludzie się godzili. Była odważna i wierna przysiędze wojskowej – wspomina Krystyna Ejzerman.