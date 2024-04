Tłumy pasjonatów na Festiwalu Roślin w Opolu. Wybór roślin jest ogromny. Setki okazów na półkach

- Przez zimę odwiedziliśmy wielu ogrodników i zrobiliśmy co w naszej mocy, aby szalejąca inflacja nie odbiła się na naszych cenach. Zapraszamy wszystkich, aby po raz kolejny odwiedzili Festiwal Roślin i zobaczyli co przygotowaliśmy tym razem. Jest bardzo dużo nowości – mówią organizatorzy Festiwalu Roślin. - Rośliny są małe i duże. Każdy kto nas odwiedzi, znajdzie coś dla siebie. Niezależnie czy ma to być monstera, którą postawimy na podłodze jako element wystroju mieszkania, nieduży kaktus, który będzie ozdobą naszego biurka w pracy czy rośliny owadożerne, które cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem.