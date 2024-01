To najbrzydsze podwórko w Opolu. Dziura na dziurze, śmieci przy kamienicach i bezdomni śpiący na ławce. "Czuć tu atmosferę PRL-u"

Nasza redakcja postanowiła odwiedzić to miejsce i porozmawiać z samymi zainteresowanymi, którzy od dłuższego czasu sygnalizowali nam problem. Ku naszemu zdziwieniu, stan podwórka okazał się równie dramatyczny, jak go opisywali mieszkańcy.

Mieszkańcy mają trudne warunki do życia

"To reminiscencja czasów PRL"

Co więcej, wąska wiata śmieciowa nie jest w stanie pomieścić wszystkich odpadków, co przyczynia się do ogólnego bałaganu na terenie.

Remont jest potrzebny, ale na razie nie ma na niego pieniędzy

W odpowiedzi na zaniepokojenie mieszkańców Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, odpowiedzialny za zarządzanie terenami mieszkaniowymi, zaznaczył, że większość tych obszarów, w tym wnętrza podwórzowe, podlega stałemu utrzymaniu czystości i porządku. Tymczasem, tereny te, zgodnie z regulaminem, wymagają również zaangażowania Wspólnot Mieszkaniowych w utrzymanie porządku przy miejscach gromadzenia odpadów.

Co do samego stanu technicznego nawierzchni terenu wnętrza podwórzowego, Urząd Miasta potwierdził, że wymaga on remontu. Jednakże, wykonanie remontu jest uzależnione od dostępności środków finansowych, które obecnie nie są dostępne. Aktualnie podejmowane są jedynie bieżące naprawy, co w praktyce jest niewystarczające do skutecznego poprawienia sytuacji.