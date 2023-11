To najzdolniejsi uczniowie w całym województwie opolskim. Odebrali stypendia premiera i ministra edukacji

- Otrzymać stypendium to nietuzinkowa i wielka sprawa. Czujcie się wyróżnienie i wyjątkowi. Swoją pracą doszliście do tego miejsca. To wasz wielki sukces i celebrujcie go jak najdłużej. Mam nadzieję, że te stypendia pomogą wam w rozwijaniu pasji i zaowocują w przyszłości rozwojem naszej opolskiej ziemi. Chciałbym, aby wasze talenty były spożytkowane jak najlepiej dla dobra całego naszego kraju i województwa – mówił do stypendystów wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski.