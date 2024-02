To są najbardziej wpływowi ludzie z Olesna i powiatu oleskiego. Zobacz listę TOP 20 [RANKING 2024]

Zobacz wyniki rankingu na najbardziej wpływowe osoby z Olesna:

Warto pamiętać, że jak każdy ranking, również ten jest ciekawostką, jest subiektywny, jest tylko zabawą i tematem do dyskusji. Każdy może sam ułożyć swój taki ranking. Zachęcamy do tego, aby robić własne, konkurencyjne rankingi.

Rok temu po publikacji nowego rankingu pojawiały się pytania, czy ktoś naprawdę tak bardzo stracił na znaczeniu, że wyleciał z listy. Pytały o to osoby, której nie załapały się do TOP 20.

Oczywiście, nie oznacza to, że takie osoby nie są już wpływowe. Jeśli ktoś był w poprzednim rankingu, a teraz go nie ma, nie musi oznaczać, że stracił swoje znaczenie i wpływy. Ten ranking to ciekawostka i zależało nam, żeby co roku znalazły się w nim także nowe osoby. Takie, które robią coś ciekawego, są znaczącymi osobami w Oleśnie i powiecie oleskim, w związku z czym warto je dostrzec.

Przy każdej osobie w tym zestawieniu podana została zwięzła argumentacja, dlaczego ktoś jest wpływowy, jakie stanowisko zajmuje.

Ranking ma tylko 20 miejsc, a osób na szerokiej liście znanych i aktywnych ludzi z Olesna i całego powiatu znalazło się dwa razy więcej.