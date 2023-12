Tomasz A. Żak: Próba budowania mowy nienawiści Tomasz A. Żak

Ktoś miejsce moje dziecięcych wypraw na narty, czyli Górkę Papierniczą, chce nazywać dzisiaj Górą Szubieniczną. Niestety, nie kończy się na nazwie. Jacyś aktywiści z Opola przyjechali do Głuchołaz i postanowili namawiać ludzi do nienawiści. Zorganizowano „happening”, w którym przywołano domniemaną egzekucję „czarownic” z roku 1655, co miało się zdarzyć właśnie na wspomnianej górce.