TOR Dobrzeń Wielki obchodzi swoje urodziny. Klub stawia na integrację mieszkańców i odwołuje się do sukcesów z przeszłości

W programie festynu były także m.in. zbiórka charytatywna na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” w Stobrawie i loteria fantowa.

Okazja do spotkania na dobrzeńskim stadionie to obchodzone każdego roku urodziny miejscowego klubu. W tym roku TOR Dobrzeń wielki kończy już 97 lat piłkarskich zmagań na murawie. Prezes klubu nie ukrywa, że w podejmowanych działaniach klub odwołuje się do historii i tradycji klubu. Nie da się zaprzeczyć, że mają powody do dumy.