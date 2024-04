Trener Łukasz Ganowicz znalazł sposób na swój poprzedni klub. MKS Kluczbork lepszy od Gwarka Tarnowskie Góry

Ta potyczka mogła być w pewien sposób szczególna dla szkoleniowca kluczborczan Łukasza Ganowicza, który w dwóch poprzednich sezonach prowadził właśnie zespół z Tarnowskich Gór. Teraz to jednak jego MKS był jednak wyraźnym tej potyczki, ponieważ wciąż liczy się on w grze o awans do eWinner 2 Ligi, a Gwarek zaciekle walczy o utrzymanie.

Zaczęło się dla ekipy z Kluczborka znakomicie, bo w 18. minucie prowadzenie dał mu ostatnio znakomicie dysponowany Dawid Wojtyra. Tuż przed przerwą wyrównał jednak Maciej Borycka i na półmetku był remis 1:1.

Kluczowe wydarzenia dla losów całego spotkania miały miejsce w początkowej, szalonej fazie drugiej połowy. W 50. i 53. minucie gole dla MKS-u odpowiednio zdobyli Mateusz Lechowicz i Michał Płonka, po czym w 56. minucie kontaktową bramką odpowiedział Olivier Lazar. Potem nadal sporo się działo, ale więcej trafień już nie oglądaliśmy.