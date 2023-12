Trwa remont Domu Dziecka w Bogacicy. To część dużego projektu o wartości 5,5 mln zł

Remontujesz łazienkę? Poczekaj. Możesz dostać zwrot kosztów remontu od państwa!

Dofinansowanie do remontu łazienki z PFRON pokrywa do 95 proc. wydatków związanych z remontem. Można otrzymać nawet ok. 100 tys. zł zwrotu, a wystarczy spełnić...