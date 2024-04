Wybory 2024 do rady powiatu kluczborskiego. Oni dostali najwięcej głosów w wyborach. Kto będzie rządził w powiecie kluczborskim

W radzie powiatu kluczborskiego doszło w tegorocznych wyborach do dużej zmiany. Rada zmniejszyła się z 19 do 17 osób. Wszystko to z powodu wyludniania się powiatu kluczborskiego.

Efekt jest taki, że ubyły dwa mandaty (w Kluczborku oraz w okręgu Wołczyn - Byczyna). Dostanie się do rady powiatu było więc trudniejsze. Do rady powiatu nie dostali się tak znani radni, jak: Wojciech Smolnik, Celina Zając (wiceprzewodnicząca rady powiatu), Norbert Waliczek, Mariusz Pieńkowski czy Zdzisław Pelc.