Trzej muzycy klasyczni jadą rowerami dookoła Polski. W ten weekend zatrzymali się w Paczkowie

Instrumenty zamienili na rowery, a nuty na kaski i... ruszyli w Polskę. Trójka muzyków klasycznych 15 dni temu wyruszyła w niezwykłą podróż dokoła Polski. Cel jest szczytny bo cykliści zbierają na operację dzielnej dziewczynki i na instrumenty dla zbombardowanej szkoły muzycznej na Ukrainie.

W rowerową podróż wyruszyli Marcin Nałęcz-Niesiołowski, dyrygent, śpiewak, pedagog akademicki, Wiktor Rakowski, puzonista orkiestry operowej i Marcin Miro Mirowski, kompozytor, dyrygent (ostatni do Paczkowa nie dotarł, bo wezwały go pilne obowiązki zawodowe, ponownie dołączyć do grupy ma w Przemyślu).

Zaplanowana przez muzyków trawa ma długość 3100 km trasę i choć dalekie wyprawy rowerowe to dla nich ni pierwszyzna – to takiego odcinka jeszcze za jednym razem nie pokonywali.