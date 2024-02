Tych pań lepiej nie zaczepiać. W Kluczborku trwa kurs samoobrony dla kobiet. Uczą się chwytów, prawa i pierwszej pomocy

Kurs zahacza też o kwestię prawne i medyczne. Policjanci uczą w jego trakcie, czym jest obrona konieczna, co wolno, czego nie, aby nie przekroczyć jej granic. Natomiast strażacy przybliżają podstawowe zagadnienia z pierwszej pomocy.

Uczestniczki oczekują przede wszystkim tego, że po zakończeniu kursu będą czuć się pewniej.

- Chodzę na piechotę do pracy o różnych porach. Niejednokrotnie musiałam zmieniać drogę, bo na tej standardowej, krótszej, dochodziło do sytuacji niebezpiecznych i strach było przejść. Musiałam nadkładać drogi, bo się bałam – mówi pani Anna. – Jestem tu, bo chcę wiedzieć, jak powinnam się zachować, co mogę zrobić, gdyby mnie ktoś zaatakował, żeby się obronić. Myślę, że po kursie będę czuła się bezpieczniej.