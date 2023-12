Tygrysiątka z opolskiego ZOO są już w głównym pawilonie. Każdy może je zobaczyć

Rodzicami młodych tygrysów z Opola są tygrysica Uma, która przed rokiem przyjechała do Opola z Czech i tygrys Diego, który trafił do Opola z Krakowa w 2021 roku.

- Urodzenie trzech tygrysiątek to pierwsza taka sytuacja w powojennej historii zoo, ale również przed wojną nie było takiego sukcesu – mówił w październiku dla nto dyrektor ogrodu Lesław Sobieraj.

Jak poinformowali nas pracownicy zoo, w miniony czwartek małym tygrysom otwarta została możliwość przejścia do pawilonu dużych kotów, czyli oszklonego miejsca, które jest widoczne dla zwiedzających. Początkowo koty nie chciały jednak się do niego przenieść. Na przejście do głównego pawilonu zdecydowały się dopiero po kilku dniach. Od poniedziałku (04.12) jest to ich podstawowe miejsce pobytu. Przebywają tam wraz z matką i są widoczne dla zwiedzających. Wcześniej można je było oglądać jedynie na ekranie monitora.