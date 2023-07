Tysiące pielgrzymów na odpuście w Sanktuarium świętej Anny w Oleśnie

Uroczystości odpustowe w Sanktuarium świętej Anny w Oleśnie rozpoczęły się w piątek (28 lipca) i potrwają do poniedziałku (31 lipca).

- Już wczoraj (w sobotę) były tłumy. Ale tak to jest na Ziemi Oleskiej, że święta Anna jest czczona i to jest naturalne, że ludzie chcą tu być - mówi ks. Walter Lenart, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie i kustosz Sanktuarium świętej Anny. - I z tego się cieszymy. Fenomen tego miejsca polega na tym, że tu zawsze ceniono takie wartości jak rodzina. Łączniczką pokoleń jest święta Anna, babcia Jezusa. Zatem dziadkowie prowadzą wnuki, rodzice dzieci i dlatego ta tradycja trwa tyle lat. Mamy nadzieję, że w tej tradycji jest także iskra pragnienia, żeby Anna prowadziła do Boga.