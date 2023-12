Uczeń z Kluczborka wygrał Narodowy Test Wiedzy o Sporcie i pojedzie na igrzyska olimpijskie do Paryża

Maciej Wójcik to wychowanek Adama Sokołowskiego, wielokrotnego mistrza Polski kibiców sportowych, który nie ma sobie równych, jeśli chodzi o wiedzę o sporcie.

- To od pana Adama dowiedziałem o tym turnieju. Rok temu też brałem w nim udział, ale nie przeszedłem przez kwalifikacje, co już pokazuje, że ta impreza ma bardzo wysoki poziom – informuje Maciej Wójcik. - W tym roku się udało i dostałem się do finałowej rozgrywki.