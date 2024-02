Uczniowie nagrali spot przeciwko przemocy. Bije on rekordy popularności w Internecie

- Osobiście nie byłem adresatem takich zachowań, ale słyszałem od kolegów czy znajomych o tym, co się dzieje w szkołach czy na podwórkach, kiedy dorośli nie widzą – mówi uczeń.

- Dlatego w naszym spocie chcieliśmy pokazać, że w przypadku agresji trzeba reagować. To obowiązek nastolatków, ale też chcieliśmy zachęcić dorosłych, aby bardziej zdecydowanie reagowali – dodaje Adam Woźniak.

- W społeczeństwie jest dużo takich emocji i zachowań, w domach, w mediach społecznościowych. Nawet nieświadomie je chłoniemy – mówi Natalia Staszków. – Dlatego spot jest dobrym punktem wyjściowym, aby każdy zastanowił się nad swoim postępowaniem.

- Młodzi ludzie zwykle wiedzą, co złego zrobili, kiedy się z nimi rozmawia po fakcie, ale nie mają właściwej umiejętności reagowania. Co innego dyktuje im rozum, a co innego emocje - tłumaczy Małgorzata Wider. - Dopiero po zdarzeniu dochodzi do refleksji, że nie zareagowali właściwie. A nie postępują właściwie z wielu powodów: nie są asertywni, boją się odrzucenia, podążają za tłumem, bo chcą przynależeć do grupy rówieśniczej, która jest dla nastolatków najważniejsza. To powody takiego zachowania. Dlatego im więcej będą „ćwiczyć” w takich teoretycznych sytuacjach jak np. spot, tym mniej będą błędów popełniać w sytuacjach, które postawi przed nimi życie.