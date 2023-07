Ukraińskie rodziny zamieszkają w budynku po dawnej szkole podstawowej w Szymiszowie. Remont właśnie się zakończył

Z danych MSWiA, zgromadzonych w bazie PESEL, wynika, że w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, na Opolszczyznę przyjechało ok. 20 tys. uchodźców (tyle dokumentów wydano). Jednocześnie z badań Politechniki Opolskiej wynika, że ok. 57 proc. uchodźców, nie wie, czy chce pozostać w regionie, a średnio co piąty planuje wyjechać z Opolszczyzny.

Żeby pomóc uchodźcom, gmina Strzelce Opolskie zdecydowała o wyremontowaniu budynku dawnej szkoły podstawowej w Szymiszowie Wsi. Prace prowadzone były od początku roku i polegały m.in. na podzieleniu sal lekcyjnych na mniejsze pomieszczenia, utworzeniu dodatkowych toalet oraz klatek schodowych. Inwestycja właśnie się zakończyła.