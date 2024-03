Uni Opole kontra BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała nie tylko w Tauron Pucharze Polski, ale i w Tauron Lidze

Zespół z Opola ostatecznie zakończył fazę zasadniczą Tauron Ligi na 7. miejscu. Stało się tak dlatego, że w poniedziałkowym (11.03) meczu Moya Radomka Radom pokonała na wyjeździe 3:1 Metalkas Pałac Bydgoszcz. Tym samym finalnie o punkt wyprzedziła w tabeli ekipę Uni, która w sezonie regularnym zdobyła 30 "oczek", notując bilans 9 zwycięstw i 13 porażek.

Na górze tabeli również do końca ważyła się obsada miejsc 2. i 3. Ostatecznie jako wicemistrz rundę zasadniczą zakończył BKS, lecz w tej części rozgrywek wywalczył on tyle samo punktów (52) co znajdująca się tuż za jego plecami drużyna PGE Rysic Rzeszów. O tym, że to bielszczanki uplasowały się wyżej przesądził fakt, że odniosły one o jedno zwycięstwo więcej od klubu ze stolicy Podkarpacia.

W obecnym sezonie Tauron Ligi, BKS wygrał aż 18 z 22 rozegranych spotkań. Co jednak warto odnotować, jedną z porażek zanotował w Opolu, gdzie niespodziewanie Uni zwyciężyło 3:1. Tym samym opolanki zrewanżowały się za wysoką przegraną, jakiej doświadczyły w Bielsku-Białej w 1. kolejce. Nie dość, że gospodynie triumfowały wtedy 3:0, to jeszcze w każdym z setów bardzo wysoko (kolejno do 17, 18 i 15).