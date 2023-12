UNI Opole przegrało 1:3 z Volleyem Wrocław w meczu 9. kolejki Tauron Ligi. Walka toczyła się do ostatniej piłki

Przed meczem w odrobinę lepszych nastrojach mogli być kibice UNI Opole. Wilczyce znajdowały się na 7 miejscu w tabeli, wygrywając 3 spotkania. Wrocławianki również wygrały 3 razy, jednak miały zdobyte 2 punkty mniej od UNI, zajmując 9 lokatę w tabeli. Volley przegrał natomiast 4 ostatnie spotkania. Z kolei zawodniczki UNI Opole w listopadzie 2 razy wygrały.

Pierwszy set to od początku zacięta walka punkt za punkt. Po błędu w ataku rywalek UNI prowadziło 15:14. W końcówce to jednak gospodynie zachowały więcej koncentracji. Po ataku Katarzyny Zaroślińskiej-Król opolanki jeszcze co prawda remisowały 19:19, jednak w końcówce partii to gospodynie zachowały więcej zimnej krwi. Ostatecznie wygrały 25:22.

Wilczyce dobrze rozpoczęły drugiego seta, w którym po ataku Marty Pamuły prowadziły 7:3. W dalszej części tej partii gra się wyrównała, po ataku Anny Lewandowskiej Volley wyszedł na prowadzenie 13:12. Po ataku Pamuły opolanki prowadziły 20:19. Potem jednak przy serwisie Anny Bączyńskiej już tylko wrocławianki zdobywały w tym secie punkty.