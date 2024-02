Volvo ex30. Premiera nowego elektryka. Kosmiczne rozwiązania, moc i elegancja

Co istotne, z rynku znikną również zelektryfikowane odmiany pojazdów czyli hybrydy a także wersje plug-in.

Szwedzki koncern konsekwentnie realizuje ten plan wprowadzając do sprzedaży model ex 30. W autoryzowanym salonie Volvo Car Wrocław-Bielany miała miejsce jego uroczysta premiera.

- To najmniejsze w pełni elektryczny samochód w naszej ofercie - mówi Tomasz Krzak, starszy doradca handlowy w Volvo Car Wrocław-Bielany. - Co ciekawe, został stworzony tak, by zminimalizować ślad węglowy. Podczas jego produkcji wykorzystywane są bowiem materiały odnawialne i pochodzące z recyklingu.