W Bogdańczowicach powstało centrum rolnictwa precyzyjnego. Ależ tam jest sprzęt!

- To obiekt na miarę XXI wieku, który powstał w ekspresowym tempie, bo w niecały rok – mówi Mirosław Krzyształowicz, dyrektor ZS CKR w Bogdańczowicach. – 28 kwietnia wmurowaliśmy kamień węgielny, a 23 grudnia hala była gotowa.

Wielofunkcyjna hala ma ponad 1000 m2 powierzchni edukacyjnej i konferencyjno-egzaminacyjnej. Składa się z kilku segmentów tematycznych. Są to: moduł egzaminacyjny; do agregacji maszyn rolniczych; do obróbki i skrawania; a także moduł symulatorów i warsztat mechaniczny.

Nad całością znajduje się antresola, z której można obserwować pracę na poszczególnych modułach. Oprócz tego jest też audytorium, w którym można prowadzić konferencje oraz eventy o charakterze szkoleniowym i nie tylko.