Mieszkańcy tego osiedla w Strzelcach Opolskich mają potężne schrony. Nietypowe piwnice są w stanie pomieścić większość mieszkańców

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Aministracji zleciło strażakom kilka miesięcy temu rutynową kontrolę wszystkich tzw. budowli ochronnych. To schrony i ukrycia, które mają zwiększoną odporność m.in. na wstrząsy i fale uderzeniowe.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podaje, że w całym kraju są aż 62 tysiące miejsc do schronienia dla ludności[/b].

Na Opolszczyźnie liczba schronów jest różna w zależności od lokalizacji. Przykładowo mieszkańcy osiedla Koszary w Strzelcach Opolskich mają do dyspozycji schrony o łącznej długości aż 320 metrów, które są w stanie pomieścić tymczasowo większość okolicznych mieszkańców.

Znajdują się one w części piwnicznej budynków. Nie jest to jednak zwykła piwnica. Stropy mają ponad 1 metr grubości i łukowate sklepienie. Ściany są wzmocnione, a do piwnic doprowadzone są dodatkowe otwory wentylacyjne.

Co ciekawe, piwnice rozciągają się na całą długość bloku, co oznacza, że w razie zawalenia się np. klatki schodowej w jednej części, można przejść korytarzem do drugiego wyjścia.