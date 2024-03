W centrum Wołczyna powstanie przystań dla twórców. Wiosną ruszy remont Heliaszówki

Dwa lata temu gmina Wołczyn kupiła od prywatnego właściciela dom, w którym żył i tworzył miejscowy malarz Waldemar Heliasz.

Od nazwiska właściciela obiekt ten nazywany jest Heliaszówką. Budynek ma trzy poziomy, w sumie kilkaset metrów kwadratowych powierzchni.

- Zamierzamy stworzyć tu centrum aktywności lokalnej i tradycji. Ma to być placówka otwarta dla wszystkich, którzy tworzą i chcą tworzyć – mówi burmistrz Jan Leszek Wiącek. – Planujemy organizację warsztatów malarskich, plenerowych warsztatów rękodzieła, rzeźbiarskich, ceramicznych, a także zajęć edukacyjnych. Mają one być skierowane do wszystkich grup wiekowych - od dzieci po seniorów. Chcemy także, aby mieściła się tu izba tradycji, poświęcona Ziemi Wołczyńskiej. Będziemy gromadzić eksponaty związane m.in. z lokalnym rolnictwem.