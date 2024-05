W Dobrzeniu Wielkim powstała gminna stołówka. To ewenement na skalę województwa

Jednym z najważniejszych powodów powstania gminnej jadłodajni był problem braku stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie gminy. Do tej pory w trakcie zajęć dzieci dostawały posiłki przygotowywane przez firmy cateringowe, te jednak budziły sporo wątpliwości m.in. przez to, że były podawane w plastikowych pojemnikach.

- Naszym priorytetem jest dostarczenie posiłków do szkół i przedszkoli. Będą one podawane na talerzach i będą maksymalnie zbliżone do tradycyjnych obiadów domowych – mówi Tomasz Sołtys, prezes firmy administrującej stołówką – Będziemy stawiać przede wszystkim na śląską kuchnię – dodaje.