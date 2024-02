W Dobrzeniu Wielkim rywalizowało 237 karateków. Przyjechali z całego kraju. Nie brakowało efektownych walk! [ZDJĘCIA]

237 zawodników, 20 klubów, 39 kategorii, dwie maty i kilka godzin widowiska na ogólnopolskim poziomie – tak pokrótce można podsumować dobrzeński turniej. Podzielono go na dwie części: eliminacje i galę. Pierwsza odbywała się od rana i to podczas niej wyłaniano uczestników kolejnych etapów walk. Te były prowadzone systemem pucharowym, z podziałem na płeć, wiek i kategorie wagowe.

– Trenuję już cztery lub pięć lat i mam niebieski pas. Na zawodach jestem po raz drugi, ale pierwszy raz na takich dużych – przyznał Staś Gula z warszawskiego Bielańskiego Klubu Karate Kyokushin. – Jest fajnie, szczególnie że dostałem się do finału, który wygrałem. Cieszę się, bo dostanę puchar. Karate to dyscyplina, dzięki której można poznać wielu przyjaciół, jeździć z nimi na zawody i przeżywać przygody. To również dobra zabawa, można też nauczyć się samoobrony.