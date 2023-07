W dzielnicy portowej powstanie mały park. Ważna inwestycja w Kędzierzynie-Koźlu

Kłodnica to jedna z najciekawszych dzielnic Kędzierzyna-Koźla, która przed laty była nawet osobną gminą. To tu znajduje się słynny odrzański port, którego odbudowę kilka lat temu wstrzymano. Mieszkańcy stale dbają jednak o to, aby infrastruktura osiedla była rozbudowywana. Już niedługo powstanie tam mały park.

- Teren nieużytków w centrum dzielnicy portowej przemieni się w skwer bioróżnorodności. O takim miejscu marzyli mieszkańcy Kłodnicy wybierając ten projekt w Budżecie Obywatelskim. Teraz będą mieli wpływ także na to, jak będzie on wyglądał. Przed nami spotkanie informacyjne poprzedzające inwestycję - podkreśla Piotr Pękala, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.

Odbędzie się ono 1 sierpnia (wtorek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Miasta. Przedstawione na nim zostaną dwie koncepcje programowe zadania. „Minipark” ma powstać na zielonym placu znajdującym się na styku ulic Portowej i Szymanowskiego. Uczestnicy wskażą, która z opracowanych wizji bardziej przypadła im do gustu. Pojawi się również okazja do zgłaszania własnych sugestii i pomysłów, a wskazówki zostaną przekazane do projektantów.