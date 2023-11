W gminie Kietrz rozegrano międzynarodowe mistrzostwa w bilardzie. Zwycięzcą Daniel Koman

Choć zawody były organizowane w Kietrzu już po raz czwarty, to tegoroczne mistrzostwa miały w sobie coś nowego.

Po raz pierwszy odmianą bilarda, w jaką grano była tzw. dziewiątka. Polega ona na wbijaniu do łuz dziewięciu ponumerowanych kolejno kolorowych bil. Należy je uderzać w kolejności od najmniejszego numeru do największego. W poprzednich latach do zwycięstwa potrzebna była jedna bila mniej.

Rywalizacja w ramach mistrzostw trwała dwa dni, od soboty (11 listopada) do niedzielnego popołudnia. Wszystkie mecze transmitowane były na facebookowym profilu domu kultury w Kietrzu.

Końcowy ranking umieszczony został na stronie: Cuescore