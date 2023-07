W Kędzierzynie-Koźlu ma powstać 220 mieszkań dla młodych ludzi. Miasto czeka na pierwsze wnioski

Miasto zaangażowało się już w projekt. Jednak przed wkroczeniem w kolejny etap realizacji Urząd Miasta chce sprawdzić, jak duże zapotrzebowanie istnieje na tego typu lokale.

- Chętnych do skorzystania z oferty, którzy spełniają wymagania określone Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, zapraszamy do tego, aby wypełnili wniosek, co pozwoli ustalić ilość zainteresowanych udziałem w inicjatywie oraz określić kolejność wynikającą z dodatkowych kryteriów pierwszeństwa - informuje biuro prasowe kozielskiego magistratu. - Uzupełniony dokument należy do końca września przesłać na adres e-mail: sim@kedzierzynkozle.pl lub wydrukowany wrzucić do urny w Urzędzie Miasta. Osoby, które to zrobią będą poinformowane o rozpoczęciu naboru.