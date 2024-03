W meczu 26. kolejki PlusLigi PSG Stal Nysa przegrała we własnej hali 1:3 z Bogdanką LUK Lublin. Teraz musi wygrywać wszystkie mecze

Nysanie źle weszli również w spotkanie z Bogdanką LUK. Rywale od początku narzucili swój styl gry i osiągnęli kilkopunktową przewagę. Utrzymywali ją do końca pierwszej części meczu, wygrywając ją ostatecznie do 21.

Jednak i Stal sprawiła w tym sezonie kilka niespodzianek. We wcześniejszej części sezonu radziła sobie bardzo dobrze i awans do play-off miała w swoich rękach. W ostatnich tygodniach spuściła jednak z tonu, przegrywają 1:3 z Czarnymi Radom. W poprzedniej kolejce miała zaskakujące problemy z poradzeniem sobie z Cuprum Lubin. Ostatecznie Stal wygrała ten mecz 3:2.

Stal Nysa bardzo potrzebowała zwycięstwa w meczu, które przybliżyłoby ją do wskoczenia na miejsce premiowane udziałem w play-off. Rywal bardzo dobrze jednak sobie radzi w tym sezonie, zajmując 6. miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce Bogdanka LUK bez straty seta odprawiła Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Wcześniej wygrała z Jastrzębskim Węglem 3:0, a w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski poradziła sobie z Asseco Resovią Rzeszów, wygrywając 3:1.

W drugiej partii żółto-niebiescy wrócili do żywych. Chociaż set był wyrównany do połowy, potem gospodarze odjechali rywalom i prowadzili już 19:14. Bez większych problemów dowieźli przewagę do końca partii.

Zawodnicy Stali najbardziej mogą żałować chyba trzeciej partii, którą tak dobrze zaczęli. W pewnym momencie prowadzili już 17:11 i wydawało się, że losy seta są już przesądzone. Przy rewelacyjnych zagrywkach Ferreiry i Nowosielskiego goście doprowadzili do remisu po 19. W końcówce to lublinianie zachowali więcej zimnej krwi i wygrali na przewagi 27:25.

Czwarty set był najbardziej zacięty od początku do samego końca. W pewnym momencie goście odskoczyli na 1-2 punktową przewagę i utrzymywali ją do końca partii.