W okresie jesienno-zimowym trenowanie jest tu niemożliwe. Kędzierzyn-Koźle wciąż bez boiska ze sztucznym oświetleniem

O rozbudowę infrastruktury sportowej umożliwiającej prowadzenie w mieście całorocznych treningów kędzierzyńscy trenerzy i rodzice ćwiczących tam dzieci walczą już od lat. Przyzwoity dostęp do boisk w Kędzierzynie-Koźlu jest bowiem tylko w okresie wiosenno-letnim. W czasie jesienno-zimowym, kiedy znacznie wcześniej robi się ciemno, rozsądne zorganizowanie pracy szkółek treningowych jest niemożliwe.

- Nasze grupy 11-osobowe od U-15 do U-19 nie mają gdzie trenować. Co prawda mamy orliki, ale to nie wystarcza, ponieważ według certyfikacji PZPN-u już drużyny od U-13 muszą trenować na boiskach pełnowymiarowych, aby przyzwyczajać się do objętości boiska – mówi nam Szymon Jaremko z Towarzystwa Sportowego "Chemik" Kędzierzyn-Koźle.