W Opolu będzie gala bokserska. Każdy chętny może w niej stoczyć walkę!

To będzie druga taka gala bokserska w Opolu- Biznes Boxing Polska, czyli Gali Białych Kołnierzyków.

Biznes Boxing Polska to będzie charytatywna gala bokserska.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 26 marca w Mango Clubie. Oprócz znanych zawodników w walce wieczoru (na razie nazwiska bokserów nie są znane), będą też walki, w których może wziąć udział praktycznie każdy, kto chce się poczuć jak profesjonalny bokser! W końcu jest to Gala Białych Kołnierzyków.

- Jeśli ktoś ma zajawkę, że chciałby stoczyć prawdziwą walkę bokserską, to na tej gali będzie miał okazję to zrobić! - mówi Katarzyna Młynarczyk. - Przed galą Biznes Boxing Polska i przed walką będzie można odbyć 8-tygodniowy trening przygotowawczy z zawodowcami z Opolskiego Klubu Bokserskiego.

Jakie są warunki stoczenia walki na Biznes Boxing Polska

Stoczyć walkę bokserską mogą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Każdy chętny będzie mieć 8 tygodni bezpłatnych treningów w klubie bokserskim z profesjonalnymi trenerami boksu. Podczas treningów uczestnicy nauczą się technik potrzebnych do walki. Będzie to profesjonalny reżim treningowy, jaki mają także najlepsi profesjonalni pięściarze.

Jest to obowiązek, aby móc stoczyć walkę. Chodzi o to, aby każdy ochotnik był profesjonalnie przygotowany do stoczenia walki bokserskiej.