W Opolu ruszyła 9. edycja EDUKO. To program, którego Opolszczyźnie zazdroszczą inne regiony

EDUKO, czyli program edukacji kulturowej Opolszczyzny, koordynowany jest przez Muzeum Śląska Opolskiego. Odbywa się pod patronatem honorowym marszałka Andrzeja Buły, a finansowany jest z budżetu województwa opolskiego.

- Inaugurujemy już dziewiątą edycję programu, który jest przeznaczony dla twórców, pasjonatów oraz edukatorów, czyli wszystkich, którym w sercu gra edukacja kulturowa – mówi Joanna Ojdana, koordynatorka programu. – EDUKO to nasz autorski opolski projekt, w którym chodzi o odkrywanie artystycznych talentów najmłodszych i otwarcie się na lokalnych animatorów. To nie tylko konkurs na projekty. Stawiamy na bardzo różne działania, takie jak: spotkania sieciujące, rozwój kompetencji zawodowych animatorów, edukatorów, twórców. To cały proces, w którym wspieramy lokalne społeczności skupiające się wokół edukacji kulturowej. Naszą ideą jest, aby łączyć różne środowiska i zachęcać do działania. Czasami zachęcenie do działania jest niewystarczające. Potrzeba narzędzi, żeby rozwijać tę współpracę i płaszczyzny, aby to się zadziało. Tę płaszczyznę daje nam program edukacji kulturowej.