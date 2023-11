W Opolu trwa jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku jest rekordowy z kilku powodów

Jarmark został oficjalnie zainaugurowany w sobotę 25 listopada o 17.00. Imprezę rozpoczął występ Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem „Manikora”, który przedstawił świąteczny fire show, ale w nowoczesnej wersji, bo z wykorzystaniem laserów.

Później na kilkumetrowej choince i w rynku rozbłysła świąteczna iluminacja.

- Oprócz tego, że ten jarmark jest największy z dotychczasowych i najdłuższy, to jeszcze charakteryzuje się tym, że mamy mnóstwo światła. Przygotowaliśmy piękną iluminację rynku, łącznie z ratuszem – mówi Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. – Strefa handlowa jest bardzo bogata. Mamy ponad pięćdziesiąt domków handlowych, sporo więcej, niż było do tej pory, więc jest dużo większy asortyment. Mamy w tym roku nowego operatora części handlowej jarmarku, dzięki któremu udało się ściągnąć sporo wystawców z Wrocławia. Większość to nowi wystawcy, którzy do tej poru w Opolu nie byli. Sami jesteśmy ciekawi, jak im się będzie podobać. ‘