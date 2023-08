W Racławicach Śląskich zawaliła się stodoła. Jej sąsiad poprosił o pomoc nadzór budowlany, ale na rozbiórkę musi poczekać

Tadeusz Wrona z Racławic Śląskich w poniedziałkowe popołudnie 31 lipca wezwał policję i straż pożarną, bo zawaliła się stara stodoła na działce obok jego posesji. Strażacy przyjechali i ogrodzili stodołę taśmą. Zarządzanie kryzysowe wezwało też na miejsce nadzór budowlany z Prudnika.

- Panowie z nadzoru budowlanego powiedzieli mi, że doprowadzą do rozbiórki, ale to potrwa kilka miesięcy, może rok – komentuje Tadeusz Wrona. – Tymczasem zupełnie nie podparta ściana stoi nad moim ogrodem. Może się zawalić, może coś z niej odpaść. Silniejszy wiatr może ją przewrócić. To stwarza realne zagrożenie. Mam tak żyć z taśmą o ogrodzie? Przecież też potrzebuję tam wejść, coś przewieźć.